Этот контент был опубликован 18 мая 2019 г. 21:14

Берлин. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала правительственный скандал в Австрии, где канцлер Себастьян Курц объявил о досрочных парламентских выборах.

Отвечая на пресс-конференции в Загребе на вопрос о правительственном кризисе, она сказала: "Европа - это объединение стран, которые решили сотрудничать на базе общих ценностей".

"Мы имеем дело с течениями, популистскими течениями, которые во многих сферах этими ценностями пренебрегают, которые хотят разрушить Европу наших ценностей. Мы должны решительно им противостоять", - заявила политик.

В субботу вечером Курц заявил, что отказывается от правительственной коалиции с правопопулистской Австрийской партией свободы и объявил о намерении провести в стране досрочные выборы, поводом стал скандал вокруг ушедшего в отставку вице-канцлера и лидера партии Хайнца-Кристиана Штрахе.

Накануне было опубликовано видео, на котором Штрахе ведет переговоры с предполагаемой россиянкой, которая предлагает ему денежную поддержку в обмен на другую услугу. Видео предположительно было снято перед выборами в парламент в 2017 году, на записи Штрахе выражает заинтересованность предложением женщины.

Ранее в субботу Штрахе заявил об отставке.

Курц раскритиковал и Штрахе, и его партию, отметив, что после выборов правящую коалицию и правительство нужно будет сформировать заново.

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