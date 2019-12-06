Этот контент был опубликован 6 декабря 2019 г. 12:05

Берлин. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель в Париже "на полях" саммита "нормандской четверки" планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию вокруг высылки российских дипломатов из ФРГ, сообщила в пятницу официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"Канцлер сама сказала об этом, о том, что она планирует поднять эту тему", - заявила Деммер журналистам в пятницу. Сама Меркель ранее говорила, что, по ее мнению, дипломатический скандал с РФ на ход саммита в "нормандском формате" никак не повлияет.

Летом в Берлине произошло громкое убийство гражданина Грузии и России, участника второго чеченского конфликта: он был застрелен в центре города днем, когда шел в мечеть. По подозрению в убийстве задержан гражданин России, в ФРГ утверждают, что просили у России помощи в расследовании, но она с августа последовательно не предоставляла информацию. Из-за этого Германия объявила персона нон грата двух сотрудников посольства РФ в ФРГ.

Генпрокуратура и правительство Германии считают, что убийство было совершено по заказу либо российских властей, либо руководства Чечни: убитый был квалифицирован в России как террорист, и с 2000 по 2004 год он руководил боевиками в Чечне. Официальные представители РФ отрицают причастность российских властей к этому убийству.

Саммит "нормандской четверки" по урегулированию украинского конфликта запланирован на 9 декабря в Париже. В "нормандский формат" переговоров входят Украина, Россия, Германия, Франция.

1тф ан

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