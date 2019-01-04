Меркель планирует посетить Грецию 10-11 января с рабочим визитом

Этот контент был опубликован 4 января 2019 г. 14:05

Берлин. 4 января. ИНТЕРФАКС - Канцлер ФРГ Ангела Меркель на следующей неделе прибудет в Грецию с двухдневным рабочим визитом, сообщается в пятницу на официальном сайте германского правительства.

"Канцлер ФРГ А.Меркель будет находиться с визитом в Греции с 10 по 11 января", - отмечается в сообщении.

"В Афинах канцлер ФРГ А.Меркель прежде всего проведет переговоры с греческим премьер-министром Алексисом Ципрасом. Основными темами станут как двусторонние отношения, так и вопросы европейской и международной политики", - подчеркивается на сайте правительства.

Ожидается, что А.Меркель проведет переговоры и с президентом Греции Прокописом Павлопулосом. Кроме того, она встретится с представителем греческих консерваторов и главным оппозиционным лидером Греции Кириакосом Мицотакисом, а также с представителями греческого бизнес-сообщества.

1тэ пч

Neuer Inhalt Horizontal Line