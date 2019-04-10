Берлин. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель в среду заявила, что намеревается согласовать перенос сроков Brexit c президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
"Мы находимся в контакте с французской стороной, и сегодня будет встреча для координации наших позиций", - сказала А.Меркель, отвечая на вопросы депутатов в бундестаге.
Ранее она сообщила, что согласна предоставить Великобритании новую отсрочку для Brexit.
Накануне в Берлин прилетала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. По словам А.Меркель, Т.Мэй просила о новой отсрочке Brexit до 30 июня.
Лидеры 27 стран ЕС в среду обсудят в Брюсселе с премьером Т.Мэй ситуацию по Brexit с перспективой переноса выхода Соединенного Королевства из Евросоюза на более поздний срок.
В настоящее время ближайшая возможная дата Brexit - 12 апреля. В ходе саммита в среду Т.Мэй должна будет объяснить европейским политикам, зачем ей нужно еще одно продление сроков Brexit.
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