Этот контент был опубликован 10 апреля 2019 г. 14:47

Берлин. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель в среду заявила, что намеревается согласовать перенос сроков Brexit c президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Мы находимся в контакте с французской стороной, и сегодня будет встреча для координации наших позиций", - сказала А.Меркель, отвечая на вопросы депутатов в бундестаге.

Ранее она сообщила, что согласна предоставить Великобритании новую отсрочку для Brexit.

Накануне в Берлин прилетала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. По словам А.Меркель, Т.Мэй просила о новой отсрочке Brexit до 30 июня.

Лидеры 27 стран ЕС в среду обсудят в Брюсселе с премьером Т.Мэй ситуацию по Brexit с перспективой переноса выхода Соединенного Королевства из Евросоюза на более поздний срок.

В настоящее время ближайшая возможная дата Brexit - 12 апреля. В ходе саммита в среду Т.Мэй должна будет объяснить европейским политикам, зачем ей нужно еще одно продление сроков Brexit.

1тф аю

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