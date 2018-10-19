Меркель подтвердила участие в саммите РФ-Турция-Германия в Стамбуле
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*** Главными темами саммита станут ситуация в Идлибе и реализация решений, достигнутых на встрече в Сочи
Берлин. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила участие в четырехсторонней встрече лидеров Турции, России, ФРГ и Франции по сирийскому урегулированию, которая намечена на 27 октября в Стамбуле, говорится в заявлении, распространенном в пятницу на сайте германского правительства.
"Канцлер ФРГ А.Меркель направится в Стамбул 27 октября на встречу по Сирии с президентами Франции, России и Турции", - отмечается в документе.
"Основными темами саммита станут положение в Идлибе, а также реализация российско-турецких договоренностей, которые были достигнуты в Сочи", - подчеркнули в правительстве ФРГ.
Помимо этого, стороны обсудят дальнейшие политические процессы Сирии под руководством ООН и, в особенности, - функционирование комитета по работе над конституцией Сирии.
1тэ ар
Интерфакс