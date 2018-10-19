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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 11:48 19.10.2018 - 11:48

*** Главными темами саммита станут ситуация в Идлибе и реализация решений, достигнутых на встрече в Сочи

Берлин. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила участие в четырехсторонней встрече лидеров Турции, России, ФРГ и Франции по сирийскому урегулированию, которая намечена на 27 октября в Стамбуле, говорится в заявлении, распространенном в пятницу на сайте германского правительства.

"Канцлер ФРГ А.Меркель направится в Стамбул 27 октября на встречу по Сирии с президентами Франции, России и Турции", - отмечается в документе.

"Основными темами саммита станут положение в Идлибе, а также реализация российско-турецких договоренностей, которые были достигнуты в Сочи", - подчеркнули в правительстве ФРГ.

Помимо этого, стороны обсудят дальнейшие политические процессы Сирии под руководством ООН и, в особенности, - функционирование комитета по работе над конституцией Сирии.

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