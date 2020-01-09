*** В Берлине многие уверены, что Россия сама может завершить строительство

Берлин. 9 января. ИНТЕРФАКС - Предстоящий визит федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву, скорее всего, подтвердит принципиальное неприятие Берлином санкций США и заинтересованность в реализации проекта "Северный поток - 2" в полном объеме, считает научный директор Германо-российского форума Александр Рар.

"Ситуация, которая в настоящее время сложилась в Германии, не в пользу США, решивших оказать давление на участников проекта. В Вашингтоне считаются с принципиальной позицией Меркель, которая, как известно, негативно отреагировала на американские санкции за участие в проекте "Северный поток - 2". Это очень принципиальный момент. И важно то, что даже оппозиция в лице тех же зеленых, выступавших против проекта, поддержала правительство в его критике в отношении Вашингтона. Для многих в Германии очевидно, что это нонсенс, если американцы пытаются брать на себя определяющую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы", - сказал Рар в четверг "Интерфаксу".

Немецкий политолог отметил, что в Берлине довольно высокого мнения о возможностях Москвы довести проект до конца.

"Я сегодня участвовал в одном мероприятии, где были представители немецкого политического истеблишмента, а также научного и экспертного сообщества. Показательно, что один из высокопоставленных представителей правительства Германии высказался в том ключе, что "Северный поток" на все 100% будет построен. При этом была дана оценка, что у России есть все необходимые возможности. Некоторая задержка по срокам завершения проекта вовсе не является препятствием. В Берлине сейчас многие считают, что если Москва смогла в рекордный срок выстроить "Турецкий поток", то вовсе нет никаких проблем для достройки оставшихся 300 км "Северного потока -2"", - сказал собеседник агентства.

Рар также отметил, что в немецком кабинете министров популярна и другая точка зрения, которая состоит в том, что Трамп не пойдет на жесткие санкции, опасаясь серьезно поссориться с Берлином.

"Другая позиция, которая также имеет место в правительстве Германии, заключается в том, что в Берлине позицию Трампа по санкциям в связи с трубопроводом считают вынужденной и навязанной американскому президенту истеблишментом Республиканской партии. А сам Трамп вовсе не горел желанием вводить эти санкции. В Берлине убеждены, что сам Трамп не собирается вводить какие-либо жесткие санкции в отношении немецких компаний, поддерживающих проект", - отмечает эксперт.

"В Германии ожидают, что со стороны Вашингтона все ограничится санкциями, вызвавшими приостановление работ швейцарско-нидерландской компании, занимавшейся укладкой труб. Похоже, американцы намерены остановиться, поскольку ссориться не только с Россией, но еще и с Германией им не с руки. Понятно, что это версии, но их высказывают представители немецкого правительства на весьма авторитетных площадках", - сказал Рар.

Пресс-служба Кремля ранее сообщала, что Меркель посетит Россию с рабочим визитом 11 января по приглашению президента РФ Владимира Путина.

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