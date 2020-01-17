Этот контент был опубликован 17 января 2020 г. 20:35

*** Она отметила заинтересованность Германии в развитии отношений с Россией

Берлин. 17 января. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Михаила Мишустина со вступлением в должность премьер-министра РФ и выразила заинтересованность в развитии отношений с РФ.

"Исторически развивавшиеся, личные, гражданские, культурные, экономические и политические связи наших стран составляют фундамент наших двусторонних отношений. Правительство заинтересовано в том, чтобы на этой основе развивать эти отношения с полной ответственностью", - говорится в поздравительной телеграмме немецкого канцлера.

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