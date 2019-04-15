Этот контент был опубликован 15 апреля 2019 г. 15:38

Берлин. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с успехом на выборах и заявила о намерении и дальше сотрудничать с израильским правительством, сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер поздравила премьер-министра с успешным результатом его партии на выборах в кнессет, состоявшихся 9 апреля", - сказано в заявлении Ш.Зайберта, поступившем в "Интерфакс".

"Глядя на процесс ближневосточного урегулирования канцлер указала на важное значение решения "двух государств", которое должно оставаться целью международных усилий по урегулированию конфликта", - указал представитель немецкого правительства.

Выборы в Израиле состоялись 9 апреля. Блок правых партий получил большинство мест в Кнессете - парламенте Израиля. Поэтому, как ожидается, Б.Нетаньяху сможет остаться у власти.

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