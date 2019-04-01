Этот контент был опубликован 1 апреля 2019 г. 21:23

Киев/Берлин. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом Украины Петром Порошенко поздравила его с выходом во второй тур выборов главы государства, сообщила пресс-служба президента Украины.

"Ангела Меркель поздравила Петра Порошенко с выходом во второй тур президентской кампании. Отмечены честность и состязательность избирательного процесса в Украине", - заявили в пресс-службе по итогам телефонного разговора А.Меркель и П.Порошенко, который состоялся по инициативе немецкой стороны.

Стороны также обменялись мнениями относительно дальнейших шагов, в частности в рамках Нормандского формата, для активизации мирного процесса по имплементации Минских договоренностей; реализации инициативы по развертыванию миротворческой миссии под эгидой ООН на территории Донбасса. Обсуждали и дальнейшие контакты на высшем уровне.

П.Порошенко поблагодарил А.Меркель за особое внимание к ситуации на Украине.

В свою очередь в заявлении официального представителя кабинета министров ФРГ Штеффена Зайберта, поступившем в "Интерфакс", говорится, что "канцлер поздравила президента Порошенко с выходом во второй тур президентских выборов".

По словам Ш.Зайберта, политики обсудили ситуацию в Донбассе и в Крыму, а также реализацию "минских договоренностей" и возможную миссию ООН на Украине.

"Кроме этого они обсудили судьбу 24 украинских моряков, которые 25 ноября 2018 года были задержаны в Керченском проливе и с тех пор находятся в России", - отмечается в заявлении.

1тф аю БП

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