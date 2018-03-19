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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 19:19 19.03.2018 - 19:19

Берлин. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Канцлер ФРГ Ангела Меркель направила Владимиру Путину телеграмму, в которой поздравила его с переизбранием на пост президента России, сообщает в понедельник пресс-служба германского правительства.

"Я сердечно поздравляю Вас с переизбранием на должность президента России", - цитирует пресс-служба телеграмму А.Меркель, направленную В.Путину.

"На сегодняшний день очень важно продолжать развитие диалога между нашими странами и народами. На основании этого нам необходимо стремиться к тому, чтобы конструктивно решить проблемы, возникающие как в отношениях между нашими государствами, так и на мировой арене", - подчеркнула германский канцлер.

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