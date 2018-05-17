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Этот контент был опубликован 17 мая 2018 г. 9:52 17.05.2018 - 09:52

Берлин. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Канцлер ФРГ Ангела Меркель вновь заявила, что соглашение с Ираном по ядерной программе (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) не безупречно, однако стороны, заключившие это соглашение, должны его придерживаться.

"Сегодня мы также обсудим СВДП. В ЕС все разделяют мнение, что этот договор не безупречен, но мы должны оставаться в рамках этого договора", - сказала А.Меркель в четверг перед саммитом ЕС - Западные Балканы.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из СВПД, заключенного в 2015 году Ираном и "шестеркой" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) международных посредников.

СВПД был одобрен в июле 2015. Соглашение вводит ряд серьезных ограничений для иранской ядерной программы. В обмен на соблюдение этих условий Иран добился снятия ряда санкций.

кю аю

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