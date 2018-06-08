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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 23:52 08.06.2018 - 23:52

Вашингтон. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что говорить о возвращении России в состав "Группы семи" можно будет после того, как будет достигнут существенный прогресс в ситуации на Украине.

"Мы все здесь (на саммите G7 в Канаде - ИФ) согласились с тем, что возращение России к формату саммитов G7 не может произойти до тех пор, пока не будет достигнут существенный прогресс в отношении проблем с Украиной. Это была общая точка зрения", - приводят слова А.Меркель западные СМИ.

Ранее канцелярия президента Франции Эмманюэля Макрона сообщила, что европейские страны-участницы "Группы семи" единогласно высказались против призыва президента США восстановить Россию в этой структуре.

Э.Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, глава правительства Великобритании Тереза Мэй и новый премьер Италии Джузеппе Конте согласовали общую позицию по России на полях саммита G7 в Канаде.

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что выступает за возвращение России в G8. С таким заявлением он выступил перед журналистами перед тем, как отправиться в Канаду на саммит G7.

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