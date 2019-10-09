Этот контент был опубликован 9 октября 2019 г. 21:22

Берлин. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель в среду вечером посетила бдение в одной из синагог Берлина в память о жертвах стрельбы в городе Галле, где погибли два человека, передает "Дойче велле".

В свою очередь Associated Press сообщает, что онлайн-сервис Twitch подтвердил, что видео нападения в режиме живого времени действительно транслировалось на платформе. Компания заявила, что "в экстренном режиме работает над удалением этого контента".

Согласно информации журнала "Шпигель", подозреваемый - 27-летний мужчина из земли Саксонии-Анхальт, где расположен город Галле. Также у следствия уже есть видеозапись с камеры, которая была прикреплена к его головному убору во время нападения.

Предположительно, за его мотивами стоят правоэкстремистские убеждения.

Ранее полиция подтвердила, что угрозы для жителей города больше нет.

Стрельба произошла примерно в полдень около синагоги в Галле, побили два человека. Полиция сообщила о задержании одного подозреваемого.

С 8 на 9 октября в этом году иудеи празднуют один из важнейших религиозных праздников - Йом Киппур, день покаяния и отпущения грехов.

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