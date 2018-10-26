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Берлин. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Киев в четверг 1 ноября и обсудит с президентом Украины Петром Порошенко, в том числе, минские договоренности, сообщила журналистам официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"В центре переговоров будут двухсторонние отношения",- сказала У.Деммер журналистам в Берлине в пятницу.

Политики также обсудят ситуацию в зоне конфликта на востоке Украины и "ход реализации минских договоренностей".

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Интерфакс