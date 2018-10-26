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Этот контент был опубликован 26 октября 2018 г. 11:47 26.10.2018 - 11:47

Берлин. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Киев в четверг 1 ноября и обсудит с президентом Украины Петром Порошенко, в том числе, минские договоренности, сообщила журналистам официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер. "В центре переговоров будут двухсторонние отношения",- сказала У.Деммер журналистам в Берлине в пятницу. Политики также обсудят ситуацию в зоне конфликта на востоке Украины и "ход реализации минских договоренностей". 1тф эф бп Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс