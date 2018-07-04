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Этот контент был опубликован 4 июля 2018 г. 10:34 04.07.2018 - 10:34

Берлин. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду призвала США внести вклад в решение торговых разногласий с Европой, чтобы избежать торговой войны.

"Сдерживание конфликта (в торговой сфере с США - ИФ) стоит мне немалых сил, однако усилия в этом случае должны принимать обе страны", - сказала А.Меркель, выступая с речью в Бундестаге.

Помимо этого, канцлер ФРГ вновь позитивно оценила намерение главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в скором времени посетить США для проведения переговоров о торговых пошлинах.

С 1 июня США отказались от беспошлинного импорта стали и алюминия из ЕС, что стало причиной масштабных торговых споров между Вашингтоном и Брюсселем. В ответ на действия США с 22 июня в ЕС начали действовать пошлины в размере 25% на товары американского экспорта общим объемом 2,8 млрд евро.

Д.Трамп 22 июня пообещал ввести новые пошлины со ставкой 20% на импорт всех автомобилей из ЕС в США. Позднее он заявил о возможности распространения пошлин и на другие страны и регионы.

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