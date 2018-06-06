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Этот контент был опубликован 6 июня 2018 г. 16:20 06.06.2018 - 16:20

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Берлин. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в среду, что она ожидает "проблематичных дискуссий" на саммите G7, который пройдет 8-9 июня в Канаде.

"Я думаю, каждый знает: там будут сложные дискуссии, потому что саммиты G7 имеют дело с глобальной экономикой, торговлей, защитой окружающей среды, с вопросами развития и международной политики", - приводят западные СМИ слова А.Меркель, сказанные во время выступления перед Бундестагом.

По ее словам, "у нас есть серьезная проблема с многосторонними соглашениями, и вот почему у нас будут проблематичные дискуссии".

СМИ при этом отмечают, что в этой связи А.Меркель упомянула серьезные разногласия между США и многими из их партнеров.

Она отметила, что собирается уделить особое внимание разговору с президентом США Дональдом Трампом о торговых отношениях и климатических вопросах. А.Меркель подчеркнула, что ФРГ, по мере возможности, хочет добиться от стран G7 на саммите в Канаде подтверждения всех договоренностей по торговле и климату, достигнутых на предыдущем саммите G7 и встрече G20.

Канцлер также заявила, что лидерам стран G7 на фоне нынешней ситуации не обязательно добиваться принятия совместного заявления.

А.Меркель подчеркнула, что "компромисс ради него самого" не нужен, и что, по ее мнению, в итоге предпочтительным представляется финальное заявление Канады, которая принимает саммит G7, а не совместная декларация.

1аю ар

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