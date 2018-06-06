Меркель предрекла непростые переговоры на саммите G7 в Канаде
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
(дополненная версия, добавлен 5-й абзац)
Берлин. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в среду, что она ожидает "проблематичных дискуссий" на саммите G7, который пройдет 8-9 июня в Канаде.
"Я думаю, каждый знает: там будут сложные дискуссии, потому что саммиты G7 имеют дело с глобальной экономикой, торговлей, защитой окружающей среды, с вопросами развития и международной политики", - приводят западные СМИ слова А.Меркель, сказанные во время выступления перед Бундестагом.
По ее словам, "у нас есть серьезная проблема с многосторонними соглашениями, и вот почему у нас будут проблематичные дискуссии".
СМИ при этом отмечают, что в этой связи А.Меркель упомянула серьезные разногласия между США и многими из их партнеров.
Она отметила, что собирается уделить особое внимание разговору с президентом США Дональдом Трампом о торговых отношениях и климатических вопросах. А.Меркель подчеркнула, что ФРГ, по мере возможности, хочет добиться от стран G7 на саммите в Канаде подтверждения всех договоренностей по торговле и климату, достигнутых на предыдущем саммите G7 и встрече G20.
Канцлер также заявила, что лидерам стран G7 на фоне нынешней ситуации не обязательно добиваться принятия совместного заявления.
А.Меркель подчеркнула, что "компромисс ради него самого" не нужен, и что, по ее мнению, в итоге предпочтительным представляется финальное заявление Канады, которая принимает саммит G7, а не совместная декларация.
1аю ар
Интерфакс