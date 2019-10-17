Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 15:39

Берлин. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель приветствовала новое соглашение по Brexit.

"Новость дня - это то, что удалось заключить соглашение между британским правительством и Еврокомиссией... Это хорошая новость", - сказала канцлер журналистам в Брюсселе в четверг. Прямая трансляция заявления велась на сайте Еврокомиссии.

По словам политика, детали соглашения известны, тем не менее, его еще будут проверять, кроме того, соглашение должно быть ратифицировано Европейским парламентом и парламентом Великобритании.

По словам канцлера, документ позволяет "в очень сложной ситуации сохранить целостность внутреннего рынка".

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