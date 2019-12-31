Этот контент был опубликован 31 декабря 2019 г. 11:54

Берлин. 31 декабря. ИНТЕРФАКС - Канцлер ФРГ Ангела Меркель приветствовала итоги переговоров России и Украины по газу, сообщила официальный представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер на странице в Twitter.

"Я (Ангела Меркель - ИФ) радуюсь, что после полутора лет продолжавшихся переговоров о транзите российского газа через Украину удалось их успешно завершить", - приводит Деммер слова канцлер.

Меркель отметила, что продолжение транзита газа с 1 января 2020 года является "хорошим и важным сигналом для гарантирования нашей европейской безопасности в газовой сфере".

При этом она поблагодарила за достигнутые успехи власти РФ и Украины, вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича, министра экономики ФРГ Петера Альтмайера и всех остальных причастных лиц.

Ранее стало известно, что ПАО "Газпром", НАК "Нафтогаз Украины", ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) и министерство юстиции Украины в соответствии с Протоколом от 20 декабря подписали пакет документов, которые позволяют продолжить транзит газа через территорию Украины после 31 декабря 2019 года.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил журналистам: "После пяти дней непрерывных двусторонних переговоров в Вене приняты окончательные решения и достигнуты финальные договоренности. Одновременно подписан целый комплект соглашений и контрактов, и эти договоренности действительно являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон. С сегодняшнего дня эти документы приобретают юридическую силу и обеспечивают транзит российского газа через Украину после 31 декабря 2019 года".

1аю ри

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!