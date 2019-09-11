Берлин. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду высоко оценила усилия властей России и Украины, направленные на деэскалацию конфликта между двумя странами.
"Мы наблюдаем первые небольшие шаги, сделанные за последние недели с тех пор, как Владимир Зеленский находится в должности (президента Украины - ИФ)", - сказала канцлер, выступая с речью в парламенте.
При этом Меркель выразила надежду на полное выполнение минских договоренностей, которому способствуют встречи "в нормандском" формате.
"На нас лежит ответственность за снижение напряженности в отношениях между Россией и Украиной", - подчеркнула она.
Россия и Украина провели взаимное освобождение удерживаемых граждан в формате "35 на 35" в субботу. На Украину вернулись, в частности, режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко и 24 моряка, задержанных после инцидента у берегов Крыма в прошлом году.
Тем временем, в Москву прибыло 35 человек, включая журналиста Кирилла Вышинского, а также свидетеля по делу о крушении рейса MH17 Владимира Цемаха.
1тэ ар