Этот контент был опубликован 11 сентября 2019 г. 9:50

Берлин. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду высоко оценила усилия властей России и Украины, направленные на деэскалацию конфликта между двумя странами.

"Мы наблюдаем первые небольшие шаги, сделанные за последние недели с тех пор, как Владимир Зеленский находится в должности (президента Украины - ИФ)", - сказала канцлер, выступая с речью в парламенте.

При этом Меркель выразила надежду на полное выполнение минских договоренностей, которому способствуют встречи "в нормандском" формате.

"На нас лежит ответственность за снижение напряженности в отношениях между Россией и Украиной", - подчеркнула она.

Россия и Украина провели взаимное освобождение удерживаемых граждан в формате "35 на 35" в субботу. На Украину вернулись, в частности, режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко и 24 моряка, задержанных после инцидента у берегов Крыма в прошлом году.

Тем временем, в Москву прибыло 35 человек, включая журналиста Кирилла Вышинского, а также свидетеля по делу о крушении рейса MH17 Владимира Цемаха.

1тэ ар

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