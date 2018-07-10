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Этот контент был опубликован 10 июля 2018 г. 20:17 10.07.2018 - 20:17

Брюссель. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что довольно тем, что британское правительство сформулировало предложения по условиям выхода Великобритании из Евросоюза, передают во вторник западные СМИ.

"Мы все останемся европейцами, даже если мы не находимся в составе Евросоюза", - сказала А.Меркель, выступая в Лондоне на совместной пресс-конференции с британским премьером Терезой Мэй.

"Британия передала предложения (о выходе из ЕС - ИФ), и это стало существенным шагом вперед. 27 стран-членов ЕС сформируют свою позицию и дадут общий ответ. Однако хорошо, что предложения уже сделаны, но пока что я ничего больше не могу сказать, не изучив их", - сказала А.Меркель.

План британского правительства предусматривает сохранение тесных экономических связей и создание зоны свободной торговли Британии с европейскими государствами после ее выхода из ЕС. Это противоречит позиции жестких сторонников Brexit, настаивающих на введении таможенных пошлин в соответствии с тарифами ВТО.

В понедельник двое членов британского кабинета министров ушли в отставку в связи со спорами об условиях Brexit. Свои посты покинули министр по делам Brexit Дэвид Дэвис и глава МИД Борис Джонсон.

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