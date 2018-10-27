Меркель приехала в Стамбул для участия в четырехстороннем саммите по Сирии - СМИ
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Стамбул. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Канцлер ФРГ Ангела Меркель в субботу прибыла в Турцию для участия в четырехстороннем саммите по ситуации в Сирии, передало агентство "Анадолу".
По его данным, частный самолет, на борту которого находилась А.Меркель, приземлился в Стамбуле.
Позднее в субботу в Стамбуле состоится четырехсторонний саммит, в котором примут участие президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин, а также лидеры ФРГ и Франции Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон. Ожидается участие спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.
Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что на саммите "имеется в виду обменяться мнениями по сирийской проблематике, в том числе, по вопросам продвижения процесса политического урегулирования, дальнейшим шагам в интересах укрепления безопасности и стабильности, созданию условий для возвращения беженцев и восстановления социально-экономической инфраструктуры".
1эф яч
Интерфакс