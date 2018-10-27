Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 27 октября 2018 г. 12:37 27.10.2018 - 12:37

Стамбул. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Канцлер ФРГ Ангела Меркель в субботу прибыла в Турцию для участия в четырехстороннем саммите по ситуации в Сирии, передало агентство "Анадолу".

По его данным, частный самолет, на борту которого находилась А.Меркель, приземлился в Стамбуле.

Позднее в субботу в Стамбуле состоится четырехсторонний саммит, в котором примут участие президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин, а также лидеры ФРГ и Франции Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон. Ожидается участие спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что на саммите "имеется в виду обменяться мнениями по сирийской проблематике, в том числе, по вопросам продвижения процесса политического урегулирования, дальнейшим шагам в интересах укрепления безопасности и стабильности, созданию условий для возвращения беженцев и восстановления социально-экономической инфраструктуры".

1эф яч

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер