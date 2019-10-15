Этот контент был опубликован 15 октября 2019 г. 12:44

Берлин. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Берлин с беспокойством следит за ситуацией в Сирии, военные действия турецкой стороны должны быть остановлены, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы с беспокойством наблюдаем за ситуацией в Сирии (...) Эти военные действия должны быть остановлены, нужно вернуться к переговорам", - сказала Меркель журналистам в Берлине во вторник.

Турецкие вооруженные силы 9 октября начали операцию на северо-востоке Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований.

13 октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что президент США распорядился отвести всех американских военных с севера Сирии, чтобы не допустить их вовлечения в боевые действия между турецкой армией и курдскими отрядами.

Вместе с тем в конце минувшей недели стало известно, что курдские формирования достигли соглашения с Дамаском. В итоге сирийские правительственные войска выдвинулись на север, чтобы вместе с курдами противостоять действиям турецких военных. Ряд западных СМИ отмечали, что в переговорном процессе участвовала и Россия.

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