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Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 9:45 28.06.2018 - 09:45

Берлин. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель призывает страны Европейского союза в вопросе регулирования миграции не действовать в ущерб друг другу.

"Не действовать без согласования и в ущерб третьей стороне. Действовать в переговорах с партнерами", - сказала она, выступая в четверг в бундестаге с правительственным заявлением перед поездкой на саммит ЕС.

По ее словам, в случае, если всем 28 странам ЕС не удается добиться общего приемлемого решения, то нужно заключить отдельные соглашения со странами-участниками союза, образующими "коалицию согласных".

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