Этот контент был опубликован 3 апреля 2019 г. 16:56

Берлин. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду заявила, что будет бороться за то, чтобы Великобритания вышла из Евросоюза на основании соглашения между Брюсселем и Лондоном.

"Я всегда говорила, что буду бороться до последней минуты ради выхода Британии из ЕС на основании соглашения. Это в интересах Великобритании, но, прежде всего, это в наших общих интересах", - сказала А.Меркель на пресс-конференции.

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости еще раз ненадолго продлить сроки Brexit. Она пояснила, что эта отсрочка должна быть как можно более короткой, и что она завершится, как только будет принято соглашение по Brexit.

При этом Т.Мэй отмечала, что она хочет окончания процесса до 22 мая, чтобы Великобритании не потребовалось принимать участие в выборах в Европарламент.

Ранее ЕС предоставил Великобритании отсрочку по Brexit до 12 апреля, и в случае, если в Лондоне не договорятся о конкретной процедуре Brexit, в этот день страна покинет ЕС без какого-либо соглашения.

1тэ ар

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