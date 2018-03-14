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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 12:40 14.03.2018 - 12:40

Берлин. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Лидер партии Христианско-демократический союз Ангела Меркель в среду принесла присягу в качестве канцлера Германии, таким образом, заняв этот пост в четвертый раз подряд, сообщает немецкая газета "Бильд".

А.Меркель произнесла речь, прописанную в конституции Германии, пообещав "приложить все усилия на благо немецкого народа", защищая его и прилагая все усилия для достижения его благосостояния.

Ранее в среду кандидатуру А.Меркель в ходе голосования в Бундестаге поддержали 364 депутата бундестага, "против" проголосовали 315 парламентариев. Еще девять депутатов воздержались.

После голосования в резиденции президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера прошла официальная церемония утверждения А.Меркель в этой должности.

Ожидается, что первое заседание нового правительства Германии состоится уже во второй половине дня.

Назначению А.Меркель на пост главы правительства предшествовали продолжительные переговоры о формировании правящей коалиции. Впервые после окончания Второй мировой войны в ФРГ не удавалось сформировать коалицию так долго. Выборы в Бундестаг состоялись 24 сентября 2017 года, однако новый состав правительства ФРГ не удавалось согласовать в течение пяти месяцев из-за провала консультаций по созданию коалиции между правоцентристским блоком, правыми либералами и "зелеными".

Впоследствии социал-демократам и консерваторам удалось преодолеть основные разногласия по ключевым вопросов и достигнуть соглашения о формировании "большой коалиции". Договоренности касаются налогообложения и медицинского страхования, а также числа иммигрантов, прибывающих в Германию.

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