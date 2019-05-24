Этот контент был опубликован 24 мая 2019 г. 11:58

Берлин. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель правительства ФРГ Мартина Фиц сообщила, что канцлер Германии Ангела Меркель приняла к сведению решение премьера Великобритании Терезы Мэй уйти в отставку.

"Меркель с уважением приняла к сведению решение британского премьера", - сказала Фиц журналистам в Берлине в пятницу.

По ее словам, Меркель и дальше "продолжит сотрудничать с Мэй", а с Великобританией у ФРГ установлены тесные отношения.

Фиц не стала комментировать то, как решение Мэй отразится на процессе Brexit.

"Как пойдет развитие по Brexit, зависит от внутриполитической ситуации в Великобритании. По этому вопросу я бы не хотела высказываться", - сказала представитель германского правительства.

1тф ар

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