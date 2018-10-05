Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 5 октября 2018 г. 13:11 05.10.2018 - 13:11

Берлин. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель 10 октября посетит Гаагу, где проведет переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, сообщил журналистам в пятницу официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"В фокусе внимания переговоров будут присутствовать темы европейской политики в преддверие заседания Европейского Совета 17 и 18 октября 2018 года", - сказал Ш.Зайберт.

Он сообщил, что в настоящее время в ЕС обсуждается тема предполагаемых российских хакерских атак обсуждается в ЕС. По его словам, Берлин, как и Великобритания с Нидерландами, считает, что хакерская атака на ОЗХО была организована силами российской военной разведки, и эта оценка правительства ФРГ основана на "очень достоверных собственных фактах и источниках".

"Я уверен, что это снова будет и уже является темой для европейских партнеров. Конечно, мы ведем обмен информацией об этом. Мы все чувствуем серьезность этих угроз", - сказал Ш.Зайберт.

Накануне с заявлением по поводу кибератак с участием российской военной разведки выступили М.Рютте и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. В совместном заявлении главы правительств двух стран подчеркнули, что сведения о предотвращенной кибероперации "пролили новый свет на неприемлемую киберактивность службы российской военной разведки - ГРУ", которая "атаковала учреждения по всему миру, включая Организацию по запрещению химоружия (ОЗХО) в Гааге.

1тф аю яч

Neuer Inhalt Horizontal Line