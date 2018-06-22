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Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 13:07 22.06.2018 - 13:07

Берлин. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Канцлер ФРГ Ангела Меркель навестила сирийских беженцев в ходе поездки в ливанскую столицу Бейрут, передает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По данным агентства, А.Меркель пообщалась с учащимися школы, где ливанские учащиеся занимаются вместе с детьми-беженцами из Сирии. А.Меркель обратилась на английском языке к одному из учащихся, заявив, что Германия принимает усилия для того, чтобы дать беженцам в Ливане возможность получить образование.

Помимо этого, канцлер ФРГ подарила детям футболки с логотипом национальной сборной Германии по футболу, а также поиграла с ними с мячом.

В настоящее время в Ливане проживают свыше миллиона сирийских беженцев, что составляет примерно треть населения страны. В 2017 году Германия предоставила Ливану помощь для беженцев из Сирии в размере 370 млн евро, напоминает АП.

По сообщению немецкой газеты "Райнише пост", А.Меркель прибыла в Ливан в минувший четверг, перед этим посетив Иорданию. Канцлер ФРГ накануне встретилась с ливанским премьер-министром Саадом Харири, обсудив, в частности, проблему миграции.

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