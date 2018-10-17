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Этот контент был опубликован 17 октября 2018 г. 17:41 17.10.2018 - 17:41

Берлин. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Канцлер ФРГ Ангела Меркель соболезнует семьям погибших и пострадавших в результате трагедии в керченском колледже, говорится в сообщении официального представителя германского правительства Штеффена Зайберта, опубликованном в среду.

"Ужасные сообщения поступили о нападении на колледж в Крыму. Канцлер ФРГ А.Меркель соболезнует в связи с потерей стольких молодых жизней. Мы сочувствуем семьям жертв и пострадавшим", - говорится в сообщении представителя, распространенном в Twitter.

В среду в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба. В результате, по последним данным, погибли 19 человек. Восемь человек находятся в тяжелом состоянии.

В Крыму объявлен трехдневный траур.

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