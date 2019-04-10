Этот контент был опубликован 10 апреля 2019 г. 13:32

Берлин. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель согласна предоставить Великобритании новую отсрочку для Brexit.

Накануне в Берлин прилетала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. По словам А.Меркель, она попросила о новой отсрочке Brexit до 30 июня.

"Упорядоченный выход осуществим только вместе с Соединенным Королевством. Сегодня вечером мы еще раз обсудим продление срока", - сказала канцлер.

"Может быть, что это даже будет продление на больший срок, чем просило британское правительство", - указала А.Меркель.

Как отметила канцлер, правительство ФРГ согласно дать Т.Мэй больше времени, потому что не заинтересовано в "жестком Brexit".

"Сценарий неупорядоченного выхода - не в наших интересах", - сказала А.Меркель.

Лидеры 27 стран ЕС в среду обсудят в Брюсселе с премьером Т.Мэй ситуацию по Brexit с перспективой переноса выхода Соединенного Королевства из Евросоюза на более поздний срок.

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