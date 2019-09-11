Этот контент был опубликован 11 сентября 2019 г. 11:18

Берлин. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду заявила, что германское правительство приложит усилия для выхода Великобритании из ЕС на основании соглашения.

"Я уверена, что у нас по-прежнему есть шанс пойти по пути упорядоченного Brexit, и германское правительство будет работать над этим до самого последнего дня", - сказала Меркель, выступая в парламенте ФРГ.

"Через несколько месяцев Евросоюз будет переживать выход важного члена - выход Великобритании", - напомнила она.

При этом Меркель отметила, что Германия как главная экономика в ЕС готова к Brexit без соглашения.

Королева Великобритании Елизавета II подписала 9 сентября закон, который откладывает выход страны из ЕС в случае, если до 31 октября 2019 года не будет подписано соглашение с Брюсселем.

Согласно закону, британский премьер Борис Джонсон должен попросить ЕС перенести крайний срок Brexit на 31 января 2020 года. Цель этой меры - избежать "жесткого" выхода из ЕС - без двустороннего соглашения с Брюсселем.

1тэ ар

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