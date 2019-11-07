Берлин. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель считает предложение главы минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о создании зоны безопасности в Сирии хорошей идеей.
"Я считаю, что это хорошая идея, мы должны посмотреть на условия", - сказала Меркель журналистам в Берлине в четверг на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Ранее Крамп-Карренбауэр предложила создать на севере Сирии зону безопасности под международным контролем. Инициативу уже одобрили многие европейские политики, в том числе Столтенберг.
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