Этот контент был опубликован 7 ноября 2019 г. 16:45

Берлин. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель считает предложение главы минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о создании зоны безопасности в Сирии хорошей идеей.

"Я считаю, что это хорошая идея, мы должны посмотреть на условия", - сказала Меркель журналистам в Берлине в четверг на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Ранее Крамп-Карренбауэр предложила создать на севере Сирии зону безопасности под международным контролем. Инициативу уже одобрили многие европейские политики, в том числе Столтенберг.

1тф др

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