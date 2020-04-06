Этот контент был опубликован 6 апреля 2020 г. 17:20

Берлин. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Европа должна сама производить медицинские маски, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Важно чтобы мы научились из этого опыта, что нам в этом нужен определенный суверенитет", - сказала она в понедельник. В настоящее время производство медицинских масок в основном сосредоточено в странах Азии.

Ранее глава минздрава ФРГ Йенс Шпан сообщил, что ФРГ будет возобновлять производство медицинских масок. В стране сегодня нет собственного производства масок, при этом оборудование и материалы для их производства выпускаются в Германии.

По словам Шпана, министерство подготовило предложение для немецкого бизнеса по соответствующему частичному перепрофилированию производства.

1тф др

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