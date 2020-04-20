Этот контент был опубликован 20 апреля 2020 г. 16:41

Берлин. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Китаю следует доводить до международного сообщества больше информации о коронавирусе.

"Я думаю, что чем более открыто Китай сообщит об истории возникновения этого вируса, тем лучше это будет для нас всех, во всем мире", - сказала Меркель в понедельник.

По ее словам, чем больше информации, тем проще на ней будет "учиться".

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, получивший впоследствии название COVID-19.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 11 марта объявил о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.

1тф тв др

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