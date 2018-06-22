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Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 16:32 22.06.2018 - 16:32

Дубай. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Возвращение сирийских беженцев на родину может проходить лишь в координации с ООН, заявила в пятницу канцлер Германии Ангела Меркель, которая сейчас находится с двухдневным визитом в Ливане.

"Мы хотим внести свой вклад в политическое решение (конфликта - ИФ) в Сирии, что позволит беженцам вернуться в Сирию", - сказала А.Меркель журналистам в пятницу после встречи с премьер-министром Ливана Саадом Харири.

По данным западных СМИ, проблема беженцев приобрела особую остроту в Ливане - стране с самым высоким в мире числом беженцев на душу населения.

"Я говорила официальным лицам, что возвращение может произойти только в координации со структурами ООН", - отметила она.

1кю ар

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