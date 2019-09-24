Берлин. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает нереалистичной возможность отмены Вашингтоном санкций против Тегерана в обмен на старт переговоров по спорным вопросам.
"Я бы приветствовала возможность переговоров между Соединенными Штатами и Ираном. Однако схема, при которой сначала отменяются санкции и начинаются переговоры, не сработает. Я думаю, это нереалистично", - сказала она журналистам "на полях" ГА ООН.
Ранее представитель правительства Германии Штеффен Зайберт написал в Twitter, что Меркель провела встречу с Трампом, где они обсуждали Иран и торговые вопросы. Кроме того, она провела встречу и с президентом Ирана Хасаном Рухани.
Незадолго до начала Генассамблеи ООН верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что его страна не будет вести переговоры с США. Решение о том, что Ирану не следует вести переговоры с США, поддерживает и президент Ирана Хасан Рухани и министр иностранных дел Джавад Зариф.
Отношения между Вашингтоном и Тегераном значительно обострились после того, как в мае прошлого года США в одностороннем порядке объявили о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). США также восстановили жесткие санкции против Исламской республики. С тех пор Вашингтон вводил новые санкции в отношении Ирана.
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