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Этот контент был опубликован 9 июня 2018 г. 19:08 09.06.2018 - 19:08

Вашингтон. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что для возвращения России в G8 требуется "существенный прогресс" в реализации минских соглашений по Украине.

"К сожалению, мы не вышли на тот этап, который позволял бы России вновь занять место за нашим столом", - сказала А.Меркель в субботу журналистам в ходе саммита G7.

Ранее канцелярия президента Франции Эмманюэля Макрона сообщила, что европейские страны-участницы "Группы семи" единогласно высказались против призыва президента США Дональда Трампа способствовать восстановлению членства России в этой структуре.

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