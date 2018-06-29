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Этот контент был опубликован 29 июня 2018 г. 16:53 29.06.2018 - 16:53

Берлин. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Саммит Евросоюза в Брюсселе завершился с успехом для Германии - канцлер Ангела Меркель договорилась с лидерами Испании и Греции о том, что эти две страны будут забирать обратно беженцев, уже зарегистрированных на территории этих стран по системе Eurodaс, с германо-австрийской границы.

А.Меркель собиралась использовать саммит для решения внутреннего политического кризиса в ФРГ - соратник канцлера по правящей коалиции, глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер обещал с 1 июля начать отсылать беженцев, зарегистрированных в других странах, назад с германской границы. Это решение грозило стать причиной распада правящей коалиции в Германии, потому что А.Меркель хотела общеевропейского решения, а Х.Зеехофер выступал за односторонние шаги Германии.

Канцлер утверждала, что если Германия начнет отправлять беженцев, сдавших отпечатки пальцев в других странах, назад, то это спровоцирует в ЕС цепную реакцию и так начнут делать все страны, что в свою очередь, вызовет в ЕС очередной миграционный коллапс.

Теперь, вероятно, единоличные решения Х.Зеехоферу принимать не придется, потому что А.Меркель договорилась о взаимодействии с Грецией и Испанией. С Италией, которая тоже переживает большой наплыв беженцев, этого сделать пока не удалось, но планируется, сказала политик.

"Греция и Испания заявили о готовности забирать назад тех, кто уже подал заявку Eurodaс и прибыл на эту границу", - сказала канцлер журналистам по итогам саммита. Заявление А.Меркель транслирует сайт Еврокомиссии. Она не стала делать предположений насчет оценок Х.Зеехофером итогов саммита.

Eurodaс - это система идентификации беженцев в ЕС по отпечаткам пальцев. Таким образом, теперь в случае, если претенденты на статус беженца уже сдали отпечатки пальцев в Греции или Испании и намереваются запросить убежища в Германии, то им придется вернуться в страны первичной регистрации.

Также сторонам, сказала А.Меркель, удалось договориться о расширении мандата пограничного агентства ЕС Frontex. "Frontex будет усилен и получит расширенный мандат", - сказала она журналистам.

Участники саммита, сказала А.Меркель, обсудили ряд других вопросов, касающихся миграции, но эти вопросы нуждаются в проработке.

А.Меркель сообщила, что участники саммита решили, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер должен в ближайшее время посетить США и провести там переговоры о торговых пошлинах.

"Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поедет на переговоры в США, и мы попытаемся сделать все, чтобы предотвратить торговую войну", - сказала канцлер журналистам по итогам саммита ЕС.

Помимо миграции страны ЕС обсуждали на двухдневном саммите вопросы обороны и безопасности, вопросы бюджета, тему выхода Великобритании из Евросоюза.

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