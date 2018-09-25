Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 13:00 25.09.2018 - 13:00

Берлин. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник заявила, что Британия до сих пор не прояснила свою позицию относительно отношений Лондона и Брюсселя после завершения Brexit.

"Чего действительно хочет Британия от переговоров по Brexit, неясно. Осталось примерно 6-8 недель для переговоров, чтобы достичь соглашения", - сказала канцлер ФРГ на конференции в Берлине, ее заявления приводят европейские СМИ.

Она отметила, что "Британия все еще не выразила свою четкую позицию по вопросу переговоров об отношениях с ЕС после Brexit". Кроме того, А.Меркель подчеркнула, что успех грядущих переговоров в значительной степени зависит от того, что именно хочет Британия.

"Экономике нужна ясность", - заключила А.Меркель.

1эф ап

Neuer Inhalt Horizontal Line