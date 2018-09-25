Меркель указала на отсутствие понимания в ЕС позиции Лондона о сотрудничестве с Брюсселем после Brexit
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Берлин. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник заявила, что Британия до сих пор не прояснила свою позицию относительно отношений Лондона и Брюсселя после завершения Brexit.
"Чего действительно хочет Британия от переговоров по Brexit, неясно. Осталось примерно 6-8 недель для переговоров, чтобы достичь соглашения", - сказала канцлер ФРГ на конференции в Берлине, ее заявления приводят европейские СМИ.
Она отметила, что "Британия все еще не выразила свою четкую позицию по вопросу переговоров об отношениях с ЕС после Brexit". Кроме того, А.Меркель подчеркнула, что успех грядущих переговоров в значительной степени зависит от того, что именно хочет Британия.
"Экономике нужна ясность", - заключила А.Меркель.
1эф ап
Интерфакс