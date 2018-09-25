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Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 13:31 25.09.2018 - 13:31

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Берлин. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник заявила, что Британия до сих пор не прояснила свою позицию относительно отношений Лондона и Брюсселя после завершения Brexit.

"Чего действительно хочет Британия от переговоров по Brexit, неясно. Осталось примерно 6-8 недель для переговоров, чтобы достичь соглашения", - сказала канцлер ФРГ на конференции в Берлине, ее заявления приводят европейские СМИ.

По ее словам, в октябре, возможно, все же удастся достичь значительного прогресса в переговорах между Великобританией и ЕС.

Она отметила, что "Британия все еще не выразила свою четкую позицию по вопросу переговоров об отношениях с ЕС после Brexit". Кроме того, А.Меркель подчеркнула, что успех грядущих переговоров в значительной степени зависит от того, что именно хочет Британия.

"Экономике нужна ясность", - заключила А.Меркель.

Кроме того, она сказала, что любое предложение по Brexit должно "самым конкретным образом определять" то, какими будут будущие отношения между Брюсселем и Лондоном.

Канцлер ФРГ вновь повторила позицию 27 стран-членов ЕС относительно того, что "нельзя быть частью единого рынка, если придерживаться только одного из его принципов и не придерживаться остальных трех".

На прошлой неделе по итогам неформального саммита ЕС в Зальцбурге А.Меркель заявила, что в переговорном процессе по Brexit удалось продвинуться очень далеко, в особенности "по вопросу соглашения о выходе".

Со своей стороны, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что переговоры Лондона и Брюсселя вокруг условий выхода Великобритании из Европейского Союза зашли в тупик.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС. Ожидается, что Великобритания и ЕС в октябре-ноябре 2018 года завершат переговоры и согласуют договоренность о выходе Великобритании из ЕС, однако в последнее время политики все реже высказывают убежденность в том, что этот срок удастся соблюсти. Великобритания официально завершит процесс выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года.

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