Этот контент был опубликован 6 декабря 2019 г. 11:42

Берлин. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель в рамках саммита "нормандской четверки" в Париже планирует провести двусторонние переговоры с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщила в пятницу официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"В ближайший понедельник канцлер отправится в Париж и примет участие в "нормандской встрече", - сказала Деммер журналистам в пятницу.

По ее словам, на 15:00 (17:00 мск) запланирована двусторонняя встреча Меркель и Путина, на 15:30 - встреча канцлера и Зеленского.

Саммит "нормандской четверки" по урегулированию украинского конфликта запланирован на 9 декабря в Париже. В "нормандский формат" переговоров входят Украина, Россия, Германия, Франция.

1тф ав

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