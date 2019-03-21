Этот контент был опубликован 21 марта 2019 г. 14:36

Берлин. 21 марта. ИНТЕРФАКС - ЕС будет до последнего момента добиваться упорядоченного Brexit, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"До последнего момента мы должны сделать все, чтобы Brexit был упорядоченным", - сказала А.Меркель журналистам в Брюсселе, куда она прибыла на саммит ЕС.

В то же время, по словам канцлера, соглашение о выходе Великобритании из ЕС составлено хорошо и возможности для маневров у ЕС ограничены.

"Соглашение о выходе хорошо проработано, и наши маневры ограничены, но у нас есть воля найти решение", - сказала политик.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС о переносе срока Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года, соответствующее письмо она направила в Брюссель. Ожидается, что этот вопрос будет рассмотрен лидерами стран ЕС на саммите.

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