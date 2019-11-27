Этот контент был опубликован 27 ноября 2019 г. 11:46

Берлин. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Союзники НАТО нуждаются в сохранении этого альянса больше, чем в период "холодной войны", заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель, чьи слова приводят западные СМИ.

"Сохранение НАТО - в наших интересах, теперь даже больше, чем в период холодной войны", -заявила Меркель, выступая в Бундестаге.

По словам канцлера ФРГ, Североатлантический альянс уже на протяжении 70 лет является бастионом мира и свободы.

Это заявление Меркель о важности альянса в корне отличается от недавних высказываний по этой теме президента Франции Эмманюэля Макрона.

Ранее в ноябре Макрон заявил о "смерти мозга" НАТО из-за полного отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками по НАТО, в частности, с Турцией.

"У вас (НАТО - ИФ) нет никакой координации по принятию стратегических решений между США и их союзниками по НАТО", - добавил он, отметив, что необходимо "прояснить, каковы стратегические цели НАТО".

Макрон заявил, что Европа находится "на краю пропасти" и вновь выступил за "наращивание" оборонных возможностей Европы.

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