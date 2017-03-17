Меркель: нужно искать решение украинской проблемы, но отношения с Россией необходимо улучшать
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Вашингтон. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Необходимо найти решение украинского кризиса, но параллельно необходимо улучшать отношения с Россией, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
"Мы должны найти решение проблемы (Украины - ИФ), это должно быть безопасное решение. Но отношения с Россией должны улучшаться также", - сказала она на пресс-конференции в Белом доме после переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
бп
Интерфакс