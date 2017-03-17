Меркель: нужно искать решение украинской проблемы, но отношения с Россией необходимо улучшать

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Этот контент был опубликован 17 марта 2017 г. 19:27 17.03.2017 - 19:27

Вашингтон. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Необходимо найти решение украинского кризиса, но параллельно необходимо улучшать отношения с Россией, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. "Мы должны найти решение проблемы (Украины - ИФ), это должно быть безопасное решение. Но отношения с Россией должны улучшаться также", - сказала она на пресс-конференции в Белом доме после переговоров с президентом США Дональдом Трампом. бп Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian

Интерфакс