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Вашингтон. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Необходимо найти решение украинского кризиса, но параллельно необходимо улучшать отношения с Россией, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы должны найти решение проблемы (Украины - ИФ), это должно быть безопасное решение. Но отношения с Россией должны улучшаться также", - сказала она на пресс-конференции в Белом доме после переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

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