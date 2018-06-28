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Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 10:34 28.06.2018 - 10:34

Берлин. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что решение разрешить всем беженцам, независимо от страны первичной регистрации, въезд в Германию осенью 2015 года, было правильным.

"Мы сказали, что в исключительной ситуации мы поможем, и оглядываясь назад я, как и прежде, считаю это правильным", - сказала она в четверг, выступая в парламенте с правительственным заявлением.

Она напомнила, что в 2015 году премьер-министр Венгрии, которая переживала массовый наплыв беженцев, обращалась к австрийскому канцлеру - им тогда был Вернер Файман - за помощью, но канцлер ничего не предпринял. В свою очередь Германия тогда отказалась действовать по так называемому дублинскому соглашению, согласно которому беженцы должны подавать запрос на предоставление убежища в стране первичной регистрации.

Канцлер напомнила, что осенью 2015 года в Германию прибывало около 8-9 тысяч беженцев ежедневно.

"Даже договоры ЕС предусматривают возможности национального действия в одностороннем порядке, это была исключительная ситуация", - сказала А.Меркель. Теперь, по ее словам, такой исключительной ситуации нет, поэтому миграционные потоки надо упорядочить.

1тф об

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