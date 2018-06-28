Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Берлин. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что решение разрешить всем беженцам, независимо от страны первичной регистрации, въезд в Германию осенью 2015 года, было правильным.

"Мы сказали, что в исключительной ситуации мы поможем, и оглядываясь назад я, как и прежде, считаю это правильным", - сказала она в четверг, выступая в парламенте с правительственным заявлением.

Она напомнила, что в 2015 году премьер-министр Венгрии, которая переживала массовый наплыв беженцев, обращалась к австрийскому канцлеру - им тогда был Вернер Файман - за помощью, но канцлер ничего не предпринял. В свою очередь Германия тогда отказалась действовать по так называемому дублинскому соглашению, согласно которому беженцы должны подавать запрос на предоставление убежища в стране первичной регистрации.

Канцлер напомнила, что осенью 2015 года в Германию прибывало около 8-9 тысяч беженцев ежедневно.

"Даже договоры ЕС предусматривают возможности национального действия в одностороннем порядке, это была исключительная ситуация", - сказала А.Меркель. Теперь, по ее словам, такой исключительной ситуации нет, поэтому миграционные потоки надо упорядочить.

1тф об

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс