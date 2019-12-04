Этот контент был опубликован 4 декабря 2019 г. 15:44

Лондон. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Канцлер ФРГ Ангела Меркель предложила вспомнить основополагающий акт Россия-НАТО, выразив уверенность, что это поможет выстраиванию отношений в будущем.

"Россия с одной стороны известна своими противодействующими мерами в отношении нас (НАТО), например, в вопросе гибридного ведения войны. С другой стороны, она наш сосед. Хорошо было бы заглянуть в основополагающий акт Россия-НАТО 1997 года, принятый до расширения альянса", - заявила канцлер в среду на пресс-конференции в Лондоне "на полях" саммита НАТО.

"Я считаю, что этот акт дает хороший потенциал для того, чтобы подумать, как могут быть выстроены будущие отношения с Россией", - добавила политик.

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