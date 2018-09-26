Меркель 16 ноября посетит Хемниц, где были волнения на миграционной почве
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Берлин. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель 16 ноября посетит Хемниц, сообщил журналистам официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.
"Канцлер 16 ноября поедет в Хемниц, по приглашению газеты Freie Presse она примет участие в дискуссионном форуме и ответит на вопросы читателей", - сказал Ш.Зайберт.
В Хемнице на востоке ФРГ 26 августа был убит 35-летний столяр Даниэль Хиллиг. После сообщения о том, что подозреваемые являются мигрантами, в интернете были распространены видеозаписи того, как людей южной внешности преследуют агрессивно настроенные граждане.
По городу прокатились волнения, в уличных акциях принимали участие правые группировки и отдельные граждане, недовольные миграционной политикой властей, а также левые организации. Кроме того, в Хемнице проходили акции протеста и митинги против ксенофобии и ненависти к мигрантам. В ходе уличных акций были беспорядки и стычки с журналистами.
Ситуация получила большой общественный резонанс.
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Интерфакс