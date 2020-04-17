Этот контент был опубликован 17 апреля 2020 г. 12:09

Берлин. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Канцлер ФРГ Ангела Меркель 23 апреля выступит в бундестаге с правительственным заявлением, в котором отчитается перед депутатами о том, как Германия борется с пандемией коронавируса, сообщил журналистам в пятницу официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт.

"В четверг 23 апреля в 9 часов (10.00 мск) в бундестаге она выступит с правительственным заявлением. Канцлер будет говорить о борьбе с пандемией коронавируса и о предстоящей видеоконференции глав государств и правительств ЕС, о Европейском совете, который состоится во второй половине дня в четверг", - сказал Зайберт.

По его словам, участники видеоконференции Европейского совета "будут говорить о европейской реакции на распространение коронавируса".

"В первую очередь они будут обсуждать, как Европа может преодолеть экономические последствия пандемии", - сказал Зайберт.

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