Меркель 24 июня в Брюсселе обсудит тему миграции с главами Австрии, Италии, Франции, Греции, Болгарии и Испании
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Берлин. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Неформальная встреча глав ряда государств ЕС, которые обсудят тему миграции, состоится в Брюсселе в ближайшее воскресенье с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель, сообщил представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.
"Канцлер в воскресенье примет участие в неформальной рабочей встрече по приглашению (главы Еврокомиссии - ИФ) Жан-Клода Юнкера, на встрече речь пойдет о миграции", - сказал Ш.Зайберт журналистам в среду в Берлине, подтвердив таким образом сообщения СМИ.
Он отказался уточнить, о чем конкретно речь пойдет на встрече, также он не назвал предполагаемых ее участников, посоветовав спросить об этом Ж.-К.Юнкера.
По информации агентства DPA, на встречу приедут представители Австрии, Италии, Франции, Греции, Болгарии и Испании.
Как ожидается, А.Меркель в преддверии саммита ЕС, который запланирован на 28 и 29 июня, будет искать двухсторонних решений миграционной проблемы с представителями стран, в которых больше всего мигрантов и которые несут наибольшую нагрузку.
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Интерфакс