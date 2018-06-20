Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 20 июня 2018 г. 13:26 20.06.2018 - 13:26

Берлин. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Неформальная встреча глав ряда государств ЕС, которые обсудят тему миграции, состоится в Брюсселе в ближайшее воскресенье с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель, сообщил представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер в воскресенье примет участие в неформальной рабочей встрече по приглашению (главы Еврокомиссии - ИФ) Жан-Клода Юнкера, на встрече речь пойдет о миграции", - сказал Ш.Зайберт журналистам в среду в Берлине, подтвердив таким образом сообщения СМИ.

Он отказался уточнить, о чем конкретно речь пойдет на встрече, также он не назвал предполагаемых ее участников, посоветовав спросить об этом Ж.-К.Юнкера.

По информации агентства DPA, на встречу приедут представители Австрии, Италии, Франции, Греции, Болгарии и Испании.

Как ожидается, А.Меркель в преддверии саммита ЕС, который запланирован на 28 и 29 июня, будет искать двухсторонних решений миграционной проблемы с представителями стран, в которых больше всего мигрантов и которые несут наибольшую нагрузку.

1тф об

Neuer Inhalt Horizontal Line