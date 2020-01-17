Берлин. 17 января. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель 24 января летит в Стамбул для переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, сообщил в пятницу официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"Канцлер Меркель 24 января 2020 года летит в Стамбул. В центре визита - переговоры с президентом Турции Эрдоганом", - сообщил Зайберт.
В числе тем переговоров - "актуальные международные и двусторонние вопросы".
Также запланировано совместное посещение германо-турецкого университета и германо-турецкой торговой палаты.
Помимо этого Меркель встретится с представителями гражданского общества, указал представитель кабмина.
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